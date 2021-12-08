DANILO ZANNA'DAN TUĞÇE DEMİRBİLEK'E ŞOK SUÇLAMA - SON DAKİKA

Danilo Zanna ne dedi? - Masterchef yarışmasının şefleri arasında yer alan İtalyan isim Danilo Zanna, boşanma kararı aldıkları Tuğçe Demirbilek'e şok bir suçlamada bulundu. İtalyan şef, Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açtı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı.





👉ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açtı. Boşanma davasına ek olarak Zanna 'Mal paylaşımı' davası açtı.