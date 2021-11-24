Kuruluş Osman izle - atv Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE (Kuruluş Osman 72. Bölüm TEK PARÇA İZLE)

Kuruluş Osman 72. Bölüm ekranlara geldi, dizinin sıkı takipçileri son bölümü büyük beğeniyle takip etti. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da 72. bölüm yine izleyicileri ekrana kilitledi. Şimdi Kuruluş Osman'ın takipçileri internetten "Kuruluş Osman 72. bölüm full izle", "Kuruluş Osman son bölüm izle", "Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle" ve "Kuruluş Osman 72. bölüm full izle" aramaları yapıyor.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜ SÜRPRİZLERLE DOLUYDU

Kuruluş Osman 72. Bölüm her zaman olduğu gibi büyük beğeniyle takip edildi. Peki, sürprizlerle dolu son bölümde neler oldu? İşte cevabı...

OSMAN BEY'İN KORKUSUZ HAMLESİ

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.



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NIKOLA, MARI İLE EVLENMEK İSTİYOR

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

OSMAN BEY KALEDEN NASIL ÇIKACAK?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

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👉 Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE (72. BÖLÜM)



👉 Kuruluş Osman 71. Bölüm İZLE







KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

Osman Bey ve Turgut Bey karşı karşıya

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur. Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak.

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Kuruluş Osman hakkında

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.





Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

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