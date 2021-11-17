Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 22. bölüm izle Star Ada Masalı izle (Ada Masalı TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisinde heyecan dorukta. Ada Masalı'nın 17 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. Ada Masalı 22. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Ada Masalı son bölüm bilgileri...

Ada Masalı 22. BÖLÜM İZLE

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Ada Masalı 22. Bölüm Konusu;

Haziran ile Poyraz'ın beklenmedik bir şekilde otelde buldukları bebek, Kırlangıç Adası'nın yeni gündemi olur. Başta Haziran ile Poyraz olmak üzere herkes bebeğin üstüne düşerken Kırlangıç Adası'nda bebeğin annesini bulmaya yönelik çalışmalar başlar. Selma ve Fatih, Nehir'in İngiltere'deki okulunu karşılamanın yollarını ararken Latif ise İdil'in gidişiyle kendisini Zeynep'e ve onun hastalığına adayacaktır. Alper ve Melisa evliliklerinin ilk gününden sorunlar yaşamaya başlarken Biricik, Beyazıt'ın daha önce hiç görmediği yüzüyle karşı karşıya kalır. Sadık'ın ablası Suzan ve oğlu Okan'ın adaya gelişi, Sadık'ı zorlu günlerin beklediğinin habercisi olacaktır.

Ada Masalı 22. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/22-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali

Ada Masalı 22. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/22-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali