EDHO bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı! (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İZLE)

SON DAKİKA Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz haberi - atv'de her salı akşamı ekranlara gelen ve büyük hayran kitlesi bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili aramalar yapılıyor. Dizinin fanları internette 'EDHO bu akşam var mı?', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm', 'EDHO CANLI İZLE', 'EDHO son dakika' aramaları yapıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam atv'de yayınlanacak mı?

Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması

Dizinin takipçileri merakla beklerken EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili bir açıklama daha geldi. 'Hızır Çakırbeyli' EDHO'yla ilgili yaptığı açıklamada "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" ifadelerini kulladı.

EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan da açıklama gelmişti

Ceren Benderlioğlu yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum."

👉EDHO bu akşam var mı? ATV YAYIN AKIŞI

Peki EDHO bu akşam yayınlanacak mı?

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