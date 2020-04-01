Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüsü test sonucu belli oldu - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüsü test sonucu belli oldu

'un corona virüsü test sonucu belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüsü test sonucu belli oldu

Ünlü oyuncu ve eşi Kemerburgaz'daki çiftlik evinde kendilerini karantinaya almışlardı. Ünlü oyuncu bugün yaptığı açıklamayla hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu mu? İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüs test sonucu...

Ünlü oyuncu , yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ, "Yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım." dedi.

İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ'UN AÇIKLAMALARI

"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim… İlginize teşekkür ederim.."


EŞİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Son dakika aldığımız haberle sevindik hatta zatürreye bile sevindik.Fakat bugün vefat eden 63 kişi için ve yeni 2148 vaka için çok çok üzgünüm. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sevdiklerine güç ve sabır versin. Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara da acil şifalar dilerim.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

27 Ekim 1983 yılında 'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıtuğ, ailesi ile birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşamış ardından İstanbul'a yerleşmişlerdir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı. Tatlıtuğ, küçük yaşlarından itibaren dizi ve sinema oyunculuğuna olan ilgisinden dolayı Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve 'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ 2005 yılında ilk dizi projesi olan Gümüş dizisinde ile birlikte başrol oynamış ve tüm Türkiye'de tanınmaya başlamıştır.

"Gümüş" dizisinin ardından sırasıyla; "Menekşe ile Halil" dizisinde "Halil", "'de" filminde "Muzaffer", "Aşk-ı Memnu" dizisinde "Behlül", "Ezel" dizisinde konuk oyuncu olarak "Sekiz", "" dizisinde "Kuzey", "" filminde "Muzaffer Tayyip Uslu", " ve Şura" dizisinde "Kurt Seyit" ve 2016 yılında "Cesur ve Güzel" dizisinde "Cesur" karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren "" filminde "Ali" karakterini canlandırmıştır.

19 Şubat 2016'da stil danışmanı ile Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda, 77 kilo ve akrep burcudur. Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide polis Kadir karakterine hayat vermektedir.

Ödülleri:


2009 – 36., En – Aşk-ı Memnu
2012 – 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kuzey Güney
2013 – Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kuzey Güney
2013 – 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Kelebeğin Rüyası
2014 – 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En iyi erkek oyuncu – Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)
2006 – Acemi Cadı (TV Dizisi)
2007 – Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) ()
2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)
2008 – Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)
2010 – Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)
2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)
2011 – 2012 – Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)
2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)
2014 – Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)
2016 – Siyah Beyaz (TV Dizisi)
2017 – Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)
2018 – Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)
2018 – Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)
2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 22:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüsü test sonucu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA