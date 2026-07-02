CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Konya’ya genç kanat

Konya’ya genç kanat

Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda genç ve yetenekli oyunculara yönelen Anadolu Kartalı'nın Kosova Ligi takımlarından KF Llapi'den Elvir Gashijan'ı radarına aldığı öne sürüldü.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Konya’ya genç kanat
Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda genç ve yetenekli oyunculara yönelen Anadolu Kartalı'nın Kosova Ligi takımlarından KF Llapi'den Elvir Gashijan'ı radarına aldığı öne sürüldü. Balkan Futbolu'nun haberine göre; yeşil-beyazlıların, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 19 yaşındaki sağ kanat için resmi teklif yaptığı belirtildi. 1.64 boyundaki genç hücumcu, geçtiğimiz sezon KF Llapi'de ter döktüğü 29 karşılaşmada 2 asist yaptı. Gashijan, Kosova Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.
İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız!
Yıldırım gözünü kararttı! F.Bahçe'den tarihi forvet operasyonu
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
CHP'de "Lozan" ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı... 24 Temmuz'da 'YEP' yeni parti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk en çok o yıldızı istiyor!
F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:58
İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! 23:57
Buruk en çok o yıldızı istiyor! Buruk en çok o yıldızı istiyor! 23:57
İsmail Kartal'dan dikkat çeken karar! İsmail Kartal'dan dikkat çeken karar! 23:57
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 23:57
Sane'ye Suudi Arabsitan kancası Sane'ye Suudi Arabsitan kancası 23:57
Daha Eski
F.Bahçe'de Talisca gelişmesi! F.Bahçe'de Talisca gelişmesi! 23:57
Beşiktaş'tan bir ayrılık açıklaması daha! Beşiktaş'tan bir ayrılık açıklaması daha! 23:57
Beşiktaş'ın Slovakya kafilesinde o isimler yok! Beşiktaş'ın Slovakya kafilesinde o isimler yok! 23:57
F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı! F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı! 23:57
G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Drongelen sürprizi! Görüşmeler başladı 23:57
Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! 23:57