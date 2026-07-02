Konya’ya genç kanat

Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda genç ve yetenekli oyunculara yönelen Anadolu Kartalı'nın Kosova Ligi takımlarından KF Llapi'den Elvir Gashijan'ı radarına aldığı öne sürüldü.
Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda genç ve yetenekli oyunculara yönelen Anadolu Kartalı'nın Kosova Ligi takımlarından KF Llapi'den Elvir Gashijan'ı radarına aldığı öne sürüldü. Balkan Futbolu'nun haberine göre; yeşil-beyazlıların, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 19 yaşındaki sağ kanat için resmi teklif yaptığı belirtildi. 1.64 boyundaki genç hücumcu, geçtiğimiz sezon KF Llapi'de ter döktüğü 29 karşılaşmada 2 asist yaptı. Gashijan, Kosova Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.