Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor Kazanacağız

Kazanacağız

Konyaspor yöneticisi Cengiz Yönet, “Taraftarlarımızın Konya’dan, Antalya’ya bir konvoy olmasını istiyoruz. Kupayı alarak Konya’ya dönmek istiyoruz” dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Kazanacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek finale yükselen Konyaspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, bu başarıları ve final hakkında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un geçmişte bu kupayı aldığını belirten Yönet, "Daha önce yarı final oynadık. Bu sene tekrar Allah bizlere final oynamayı nasip etti. Böyle bir şans elde ettik. Antalya gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, turizm cennetinde, turizm şehrinde, güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Finalistlerden biri olarak kupanın bir kulpundan tutmuş bir takım olarak, taraftarlarımızın sahaya güzel ambiyanslar oluşturmasını bekliyoruz. Taraftarlarımızın Konya'dan, Antalya'ya bir konvoy olmasını istiyoruz. Kupayı elimize alarak Konya'ya dönmek istiyoruz. G.Birliği-Trabzonspor maçının galibini bekliyoruz. Bu maçtan çıkacak olan sonuca göre rakibimiz belli olacak. Biz Konyaspor'uz, iyi bir takımız, iyi bir takım olduğumuz için de karşımıza en iyi takımın çıkmasını istiyoruz" diye umut dağıttı.

MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ

Cemgiz Yönet, finalin başka bir şehre alınmasına yönelik talep gelirse tavırlarının ne olacağıyla ilgili soru üzerine, "Finalistler belli olmadan finalin oynanacağı şehir belirlenmişti. TFF'nin kararının arkasında duracağını çok net olarak ifade ediyoruz" yorumunu yaptı.

TARAFTARA 3 PUANLA VEDA

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33 haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası tarihinde en çok yarı finale çıkan Fenerbahçe'yi çeyrek finalde kupada eleyen Anadolu Kartalı, Süper Lig'de de ivmeyi sağlamak istiyor. Son iç saha karşılaşmasına çıkacak olan yeşilbeyazlılar, taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

