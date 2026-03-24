Bazoer’e milli davet

24 Mart 2026 Salı 06:51
Konyaspor'da Adamo Nagalo, Deniz Ertaş, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu'dan sonra savunma oyuncusu Riechedly Bazoer da Curaçao Milli Takım kadrosuna davet edildi. Yeşil-beyazlılar böylece 4. oyuncusunu milli takımlara yolladı. 29 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak Çin ve Avustralya maçlarının aday kadrosuna yer alacak.