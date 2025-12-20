CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konyaspor Ahmed ve Berkan

Ahmed ve Berkan

Konyaspor, lider Galatasaray'da iki ismi transfer listesine aldı. Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "İlk 11'de oynayan iki oyuncumuz da bahisten ceza aldı. 4-5 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu da listemizde" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Ahmed ve Berkan

Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen ve istediği sonuçları alamayan Konyaspor, ara transferi yoğun geçirecek. Radyospor'a konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Galatasaray'dan iki futbolcunun listelerinde olduğunu söyledi. Yönet, "Çağdaş Hoca ile transfer noktasında sürekli temas halindeyiz. İlk 11'deki iki oyuncumuz bahisten ceza aldı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 4-5 takviye yapmayı planlıyoruz. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu gibi oyuncular da listemizde. Kamptan önce transferleri tamamlamak istiyoruz. İmza atılmadan bir şey söylemek zor, her şey olabilir" dedi.

TARAFTARLA SORUN YAŞADI

Kulüp olarak futbolda bahis ve şike soruşturmasını desteklediklerini belirten Cengiz Yönet, "Türk futbolunda kim suç işlemişse cezasını çekmeli. Süreci başından beri takip ediyoruz. Ndao için ağır iddialar var. Önce PFDK'den 12 ay ceza aldı. Sonrasında tutuklandı. Biz de kulübün haklarını göz önünde bulundurarak kontratını tek taraflı feshettik" ifadelerini kullandı. Recep Uçar ile yaşanan ayrılığa da değinen Yönet, "Recep hocayı yönetim olarak seviyorduk. Gayet uyumlu çalıştık. Ancak bir süre sonra taraftarla arasında bir sorun yaşandı. Yollarımız o yüzden ayrıldı" bilgisini verdi.

