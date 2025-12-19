Hedefimiz Kayseri

Konyaspor'un başında henüz Süper Lig'de kazanamayan Çağdaş Atan, ilk yarınnın son maçı olan Kayserispor karşılaşmasını çıkış olarak gördüğünü vurguladı. 45 yaşındaki teknik adam, "Kazanarak çıkışa geçmek ve ivme yakalamak istiyoruz. Ben tekrardan doğru yolu bulup kafamızı yukarı kaldıracağımızı düşünüyorum. Çünkü yukarıda da çok büyük puan farkı yok. Aldığınız iki galibiyet kendi puanınızı 22 yapıyor. Oluşacak ortam bence bizim için çok pozitif bir ortam olabilir. Sadece buna konsantre olup bununla yaşayacağız bundan sonra" diye umut dağıttı.