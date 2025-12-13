5 futbolcu eski takımına karşı

Konyaspor, Fenerbahçe maçına puan parolasıyla hazırlanırken, 5 futbolcu ise şans bulması halinde eski takımına karşı forma giyecek. Yeşil-beyazlılar tecrübeli forveti Umut Nayir'in yanı Yasir Subaşı, Jo Jin-Ho, Melih Bostan ve sarı-lacivertli ekibin U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı da pazartesi günü yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
