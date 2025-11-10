Konyaspor’dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama! “Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz”

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Tümosan Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Kulüp, konuya ilişkin olarak "Kamuoyuna duyuru" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugüne kadar "doğrunun ve doğru olanın" yanında durduklarını vurgulayan yeşil-beyazlı ekip, aynı tutumu bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

Konyaspor açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma sürecinde hukukun genel ilkelerine uyulacağından, futbolcularımızla ilgili masumiyet karinesinin dikkate alınacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Kulübümüz, adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecektir."

Kulüp, adaletin tesis edilmesi adına ilgili kurumlarla gereken iş birliğinin yapılacağını da vurgulayarak sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA