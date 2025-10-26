CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Recep Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı ve öyle de oldu

Recep Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı ve öyle de oldu

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bizim için çok zor bir maçtı ve öyle de oldu" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 20:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Recep Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı ve öyle de oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bizim için çok zor bir maçtı ve öyle de oldu. Oyun kalitesinden çok mücadelenin konuşulabileceği bir maç olacaktı ve öyle oldu. Beşiktaş maçına baktığımızda o karşılaşmanın altındaydık ama inanılmaz mücadele örneği göstererek bugün ayakta kalan bir takım olduk. Taraftarımızın desteğini aldık. Sadece iki pozisyonu bana göre yanlış oynadık. Gençlerbirliği duran toplarda ve geçişlerde çok etkili bir takımdı ve son bölümü de seyircimizin ve kulübemizin desteği ile çok iyi oynadık" diye konuştu.

Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen Buruk'u yakaladı Osimhen Buruk'u yakaladı 19:50
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 19:44
Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! 19:15
Icardi: G.Saray'daki hedefim... Icardi: G.Saray'daki hedefim... 19:19
F.Bahçe kafilesi Gaziantep'te F.Bahçe kafilesi Gaziantep'te 19:22
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! 19:31
Daha Eski
Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı! Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı! 18:17
Trabzon'da kazanan A. Efes! Trabzon'da kazanan A. Efes! 18:35
Eczacıbaşı deplasmanda set vermedi Eczacıbaşı deplasmanda set vermedi 18:37
G.Saray geriden gelerek kazandı! G.Saray geriden gelerek kazandı! 18:59
Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! 18:59
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! 19:01