Konya fırsat tepti!

Konya fırsat tepti!

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Konya fırsat tepti!

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve iki takım puanları paylaştı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 9 puana, bir maçı eksik Konyaspor ise 11 puana ulaştı.

Milli ara sonrasında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak; Konyaspor ise sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak

