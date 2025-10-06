Konya fırsat tepti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve iki takım puanları paylaştı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 9 puana, bir maçı eksik Konyaspor ise 11 puana ulaştı.

Milli ara sonrasında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak; Konyaspor ise sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak