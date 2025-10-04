İçeride dışarıda sistemimiz aynı

Konyaspor, pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'yla oynayacak. Başakşehir galibiyetini Kasımpaşa'yla perçinlemek isteyen Anadolu Kartalı'nda teknik direktör Recep Uçar, "Zor bir maç bekliyor ama biz içeride ya da dışarıda kiminle oynarsak oynayalım aslında kurguladığımız oyunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle bir maç olacak. Genel olarak hazırlıklarımız iyi geçiyor, keyfimiz yerinde. Umarım hafta sonu milli ara öncesinde taraftarımızı mutlu edecek iyi bir netice alıp moralli bir şekilde milli araya gireriz. Umarım hep beraber başarırız" ifadelerini kullandı.