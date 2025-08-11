Konyaspor'un isim ve göğüs sponsoru yeni sezonda da TÜMOSAN olacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, 2025-2026 sezonuna yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konyaspor'un köklü geçmişinden aldıkları güçle kulübün kurumsal yapısını daha ileriye taşımak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Atiker, "Ülkemizin önemli ve güçlü sanayi kuruluşlarından TÜMOSAN ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalamış bulunuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ortak vizyon ve değerlere sahip iki büyük markanın bir araya gelmesi anlamını da taşıyor." ifadesini kullandı.

TÜMOSAN'ın yeni sezonda da Konyaspor ailesinin bir parçası olmayı sürdüreceğine dikkati çeken Atiker, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki bu işbirliği sadece iki marka arasında değil, aynı zamanda şehirlerimiz ve ülkemiz için de bir sinerji oluşturacaktır. Sponsorlukların sadece bir finansal destekten ibaret olmadığını, doğru partnerlerle çok daha büyük değerler oluşturulabileceğini bir kez daha göstermiş oluyoruz. TÜMOSAN yönetimine ve değerli temsilcilerine, kulübümüze ve Türk sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

- "Konyaspor'a sponsorluk konusunda istikrarlıyız."

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da Konyaspor ile üçüncü kez sponsorluk anlaşması yaptıklarını anımsatarak, bu işbirliğini önemsediklerini dile getirdi.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kadar spora da katkı veren bir şirket olduklarını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Konyaspor'a sponsorluk konusunda istikrarlıyız. Geçen sene de söylediğimiz gibi TÜMOSAN ve Konyaspor ismi birbirine çok yakıştı. Tabii gelecek yıllarda neler olacağını hepimiz göreceğiz inşallah. Konyaspor dün güzel bir galibiyet aldı. Güzel bir takım oluşturulmuş, güzel bir performans göstermiş. Bir futbolsever olarak Konyaspor'un 2020-2021 sezonundaki başarısının tekrar etmesini istiyorum. Bu işbirliğinin devamı konusu yine TÜMOSAN'ın ve Konyaspor'un başarılarının yukarı taşınmasıyla inşallah gelecek yıl da tekrarlanır."