CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Konyaspor'un isim ve göğüs sponsoru yeni sezonda da TÜMOSAN olacak

Konyaspor'un isim ve göğüs sponsoru yeni sezonda da TÜMOSAN olacak

TÜMOSAN, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 2025-2026 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeyi sürdürecek.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor'un isim ve göğüs sponsoru yeni sezonda da TÜMOSAN olacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, 2025-2026 sezonuna yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konyaspor'un köklü geçmişinden aldıkları güçle kulübün kurumsal yapısını daha ileriye taşımak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Atiker, "Ülkemizin önemli ve güçlü sanayi kuruluşlarından TÜMOSAN ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalamış bulunuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ortak vizyon ve değerlere sahip iki büyük markanın bir araya gelmesi anlamını da taşıyor." ifadesini kullandı.

TÜMOSAN'ın yeni sezonda da Konyaspor ailesinin bir parçası olmayı sürdüreceğine dikkati çeken Atiker, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki bu işbirliği sadece iki marka arasında değil, aynı zamanda şehirlerimiz ve ülkemiz için de bir sinerji oluşturacaktır. Sponsorlukların sadece bir finansal destekten ibaret olmadığını, doğru partnerlerle çok daha büyük değerler oluşturulabileceğini bir kez daha göstermiş oluyoruz. TÜMOSAN yönetimine ve değerli temsilcilerine, kulübümüze ve Türk sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

- "Konyaspor'a sponsorluk konusunda istikrarlıyız."

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da Konyaspor ile üçüncü kez sponsorluk anlaşması yaptıklarını anımsatarak, bu işbirliğini önemsediklerini dile getirdi.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kadar spora da katkı veren bir şirket olduklarını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Konyaspor'a sponsorluk konusunda istikrarlıyız. Geçen sene de söylediğimiz gibi TÜMOSAN ve Konyaspor ismi birbirine çok yakıştı. Tabii gelecek yıllarda neler olacağını hepimiz göreceğiz inşallah. Konyaspor dün güzel bir galibiyet aldı. Güzel bir takım oluşturulmuş, güzel bir performans göstermiş. Bir futbolsever olarak Konyaspor'un 2020-2021 sezonundaki başarısının tekrar etmesini istiyorum. Bu işbirliğinin devamı konusu yine TÜMOSAN'ın ve Konyaspor'un başarılarının yukarı taşınmasıyla inşallah gelecek yıl da tekrarlanır."

Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Deprem sonrası Hatay’a giden Alişan gözlerine inanamadı! "Mucizeler gerçekleşmiş"
Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı?
Serdal Adalı'dan flaş hakem açıklaması!
Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe Rowe için devrede! 14:23
Eskişehir ve Bursa doğa için karşılaşacak! Eskişehir ve Bursa doğa için karşılaşacak! 13:58
Ndidi ilk antrenmanına çıktı! Ndidi ilk antrenmanına çıktı! 13:47
Milli Takım'ın Karadağ maçı biletleri satışta! Milli Takım'ın Karadağ maçı biletleri satışta! 13:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri satışa çıktı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ maçı biletleri satışa çıktı 13:40
Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek Barış Alper için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek 13:02
Daha Eski
F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü! F.Bahçe milli yıldızın peşine düştü! 12:43
F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! 12:28
Bodrum FK 1 puanla yetindi... Bodrum FK 1 puanla yetindi... 12:20
Trabzonspor-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu! Trabzonspor-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu! 12:09
F.Bahçe Zinchenko için resmi teklif yaptı! F.Bahçe Zinchenko için resmi teklif yaptı! 11:27
Donnarumma'ya transfer şoku! G.Saray'a gitmek dışında... Donnarumma'ya transfer şoku! G.Saray'a gitmek dışında... 11:03