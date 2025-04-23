CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Yeşil beyaz karnaval

Yeşil beyaz karnaval

Konyalılar, boş yer bırakmadı. Seremonide de Filistin’e destek için Gazzeli çocuklar futbolcularla sahaya çıktı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeşil beyaz karnaval

KONYASPOR'UN Galatasaray'la Türkiye Kupası yarı final maçına, Konyasporlu taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Dev maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi. Konyasporlu taraftarlar, bayraklar ve pankartlarla tribünde yeşil-beyaz bir görsel şov sundu. Karşılaşma öncesi yapılan seremonide anlamlı bir organizasyona da imza atıldı. Filistin'e destek için Gazzeli çocuklar futbolcularla seremoniye çıktı. Çocukların giydikleri tişörtlerde Gazze için mesajlar yazıldığı görüldü. Yeşil-beyazlı futbolcular ısınmaya ise, "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" pankartıyla çıktı. Öte yandan iki takım futbolcuları ise seremoniye, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

PLANLADIĞIMIZ ŞEYLERİ YAPAMADIK

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, yarı finalde elenmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Uçar, "Hem sonuç hem oyun istediğimiz gibi olmadı. Kupada bu yolculuğu buraya getirene kadar çok efor sarf ettik. Belki bu ana kadar 1 gol yedik. Bugünkü yarı final... Rakibimiz güçlüydü, biliyorduk. Planladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu" dedi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLERİZ

Konyaspor'un Brezilyalı kaptanı Guilherme, yarı finalde Galatasaray'a elendikleri için özür diledi. Taraftarlara verdikleri büyük destek için teşekkür eden 34 yaşındaki sol bek, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Buraya kadar gelip bizi destekleyen, taraftarlarımızdan tüm takım, teknik heyet ve personel olarak özür diliyoruz. Bu şehir gerçekten bu futbol tutkusunu ve aşkını bugün de gösterdi" diye konuştu.

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi!
F.Bahçe'den Mourinho için flaş karar!
DİĞER
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kendi işini kurdu! Almanya'da da şubesi var...
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
F.Bahçe'de En Nesyri krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 01:15
Okan Buruk: Benim için en değerlisi… Okan Buruk: Benim için en değerlisi… 01:14
İlk finalist G.Saray! İlk finalist G.Saray! 01:14
İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! 01:14
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:14
Abdülkerim: Tepkileri anlamıyorum Abdülkerim: Tepkileri anlamıyorum 01:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko seride öne geçti! F.Bahçe Beko seride öne geçti! 01:14
Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! 01:14
Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması! Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması! 01:14
F.Bahçe'de En Nesyri krizi! F.Bahçe'de En Nesyri krizi! 01:14
F.Bahçe'den Dzeko kararı! F.Bahçe'den Dzeko kararı! 01:14
G.Saray'a Xhaka şoku! G.Saray'a Xhaka şoku! 01:14