Yeşil beyaz karnaval

KONYASPOR'UN Galatasaray'la Türkiye Kupası yarı final maçına, Konyasporlu taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Dev maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi. Konyasporlu taraftarlar, bayraklar ve pankartlarla tribünde yeşil-beyaz bir görsel şov sundu. Karşılaşma öncesi yapılan seremonide anlamlı bir organizasyona da imza atıldı. Filistin'e destek için Gazzeli çocuklar futbolcularla seremoniye çıktı. Çocukların giydikleri tişörtlerde Gazze için mesajlar yazıldığı görüldü. Yeşil-beyazlı futbolcular ısınmaya ise, "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" pankartıyla çıktı. Öte yandan iki takım futbolcuları ise seremoniye, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

PLANLADIĞIMIZ ŞEYLERİ YAPAMADIK

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, yarı finalde elenmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Uçar, "Hem sonuç hem oyun istediğimiz gibi olmadı. Kupada bu yolculuğu buraya getirene kadar çok efor sarf ettik. Belki bu ana kadar 1 gol yedik. Bugünkü yarı final... Rakibimiz güçlüydü, biliyorduk. Planladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu" dedi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLERİZ

Konyaspor'un Brezilyalı kaptanı Guilherme, yarı finalde Galatasaray'a elendikleri için özür diledi. Taraftarlara verdikleri büyük destek için teşekkür eden 34 yaşındaki sol bek, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Buraya kadar gelip bizi destekleyen, taraftarlarımızdan tüm takım, teknik heyet ve personel olarak özür diliyoruz. Bu şehir gerçekten bu futbol tutkusunu ve aşkını bugün de gösterdi" diye konuştu.