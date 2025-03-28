  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Konyaspor Kazanıp çıkarız

Kazanıp çıkarız

Konyaspor'un 24 yaşındaki genç orta sahası Melih İbrahimoğlu, bugün sahalarında Gaziantep'i mağlup ederek alt taraftan uzaklaşacaklarını iddia etti. Melih İbrahimoğlu, "Tabii ki Konyaspor olduğu yeri hak etmiyor. Çok fazla tahlisiz olaylar yaşadık. Kayseri maçı olsun, evimizde oynadığımız bazı maçlar olsun, çok fazla galibiyet alabilirdik. İnşallah Beşiktaş maçını kazandıktan sonra iyi bir çıkış yakalarız. Cuma günü Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz" diye umut dağıttı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanıp çıkarız

Konyaspor'un 24 yaşındaki genç orta sahası Melih İbrahimoğlu, bugün sahalarında Gaziantep'i mağlup ederek alt taraftan uzaklaşacaklarını iddia etti. Melih İbrahimoğlu, "Tabii ki Konyaspor olduğu yeri hak etmiyor. Çok fazla tahlisiz olaylar yaşadık. Kayseri maçı olsun, evimizde oynadığımız bazı maçlar olsun, çok fazla galibiyet alabilirdik. İnşallah Beşiktaş maçını kazandıktan sonra iyi bir çıkış yakalarız. Cuma günü Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz" diye umut dağıttı.

UDINESE'NİN TAKİBİNDE

Beşiktaş maçında Melih İbrahimoğlu'nu, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Teknik Direktörü Kosta Runjaic takip etti. İbrahimoğlu bu konu hakkında, "Kulüp bizimle iletişime geçmeye çalıştıktan sonra duydum. Ben futbolcu olduğum için bu işleri daha çok büyüklerime bırakıyorum. Konyaspor'u sevdiğim için büyüklerim ne derse öyle düşünüyorum. Konyaspor için ne iyi gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Bu sene Konyaspor'da kendimi geliştirmeye çalışıp takım olarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağım" dedi.

REKLAM-Casper
G.Saray'dan Xhaka bombası!
DİĞER
Vatandaş sanatçıların ikiyüzlülüğünden bıktı! Gazze'de üç maymunu oynayanlar, Saraçhane vandallarına arka çıkmıştı...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde Hamidiye su krizi! "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
F.Bahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Bodrum maçı 11'i
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:03
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:01
F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! 00:14
Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! 00:14
Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi! Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi! 00:14
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 00:14
Daha Eski
Dev derbi öncesi belli oldu! Favori ekip... Dev derbi öncesi belli oldu! Favori ekip... 00:14
Immobile'den geleceği hakkında flaş sözler! Immobile'den geleceği hakkında flaş sözler! 00:14
Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı! Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı! 00:14
Aslan dünya yıldızına kafayı taktı! Aslan dünya yıldızına kafayı taktı! 00:14
Oosterwolde'ye sürpriz talip! Oosterwolde'ye sürpriz talip! 00:14
Aslan'dan bomba transfer hamlesi! Aslan'dan bomba transfer hamlesi! 00:14