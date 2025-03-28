Kazanıp çıkarız

Konyaspor'un 24 yaşındaki genç orta sahası Melih İbrahimoğlu, bugün sahalarında Gaziantep'i mağlup ederek alt taraftan uzaklaşacaklarını iddia etti. Melih İbrahimoğlu, "Tabii ki Konyaspor olduğu yeri hak etmiyor. Çok fazla tahlisiz olaylar yaşadık. Kayseri maçı olsun, evimizde oynadığımız bazı maçlar olsun, çok fazla galibiyet alabilirdik. İnşallah Beşiktaş maçını kazandıktan sonra iyi bir çıkış yakalarız. Cuma günü Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz" diye umut dağıttı.

UDINESE'NİN TAKİBİNDE

Beşiktaş maçında Melih İbrahimoğlu'nu, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Teknik Direktörü Kosta Runjaic takip etti. İbrahimoğlu bu konu hakkında, "Kulüp bizimle iletişime geçmeye çalıştıktan sonra duydum. Ben futbolcu olduğum için bu işleri daha çok büyüklerime bırakıyorum. Konyaspor'u sevdiğim için büyüklerim ne derse öyle düşünüyorum. Konyaspor için ne iyi gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Bu sene Konyaspor'da kendimi geliştirmeye çalışıp takım olarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağım" dedi.