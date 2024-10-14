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Haberler Konyaspor

Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenmanda sakatlandı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Anadolu temsilcisinde Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenman esnasında sakatlandı. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 15:59
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Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenmanda sakatlandı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Anadolu temsilcisinde Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenman esnasında sakatlandı.

Konuyla ilgili olarak Konyaspor açıklamada bulundu.

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