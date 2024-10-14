Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenmanda sakatlandı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Anadolu temsilcisinde Teknik Direktör Ali Çamdalı antrenman esnasında sakatlandı.

Konuyla ilgili olarak Konyaspor açıklamada bulundu.

İŞTE KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Geçmiş Olsun Ali Çamdalı Antrenmanda sol aşil tendon rüptürü yaralanması meydana gelen Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı'ya; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Ahmet Fevzi Kekeç, Doç. Dr. Mustafa Özer ve Doç. Dr. Tahsin Sami Çolak tarafından aşil… pic.twitter.com/exGFRF0d5S