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TRANSFER HABERLERİ | Konyaspor'da Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:29
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TRANSFER HABERLERİ | Konyaspor'da Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki golcü Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Karşılıklı olarak fesih işlemi tamamlandı. Kulübe verdikleri katkından dolayı teşekkür ederiz. Cikalleshi'nin ayrılması ile de 15 olan yabancı sayımız da 14'de düşmüştür" dedi.

Konya ekibiyle 4 sezonda 111 maça çıkan Cikalleshi, 30 kez fileleri havalandırırken 11 gole katkı sağlarken Konyaspor tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da bulunduruyor.

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