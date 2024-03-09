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Konyaspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 16:00
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Konyaspor - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. TÜMOSAN Konyaspor evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor. Kritik maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ethemi, Oğulcan, Ndao, Sokol.

Adana Demirspor: Shahrudin, Youcef Atal, Gravillon, Cisse, Milad, Rodrigues, Maestro, Yusuf Erdoğan, Mendoza, Michut, Emre Akbaba.

KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TÜMOSAN Konyaspor'un sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ettiği maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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