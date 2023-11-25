Tümosan Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Tümosan Konyaspor rakibini 2-0 mağlup ederek 8 maç sonra 3 puan aldı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller Çikalleshi ve Guilherme'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında Tümosan Konyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf, Tümosan Konyaspor oldu.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Sokol Çikalleshi ve Guilherme Sitya attı.

Bu sonuçla 8 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 13'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.