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SON DAKİKA - Konyaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu!

Son dakika spor haberi: Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic'in ayrılığının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Yeşil-beyazlılar resmi hesabından, Hakan Keleş ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 18:36 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 18:45
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SON DAKİKA - Konyaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil-beyazlılar, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Hakan Keleş'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; Hakan Keleş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İşte o açıklama...

Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.

51 yaşındaki teknik adam son olarak çalıştırdığı Giresunspor'da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik, 41 mağlubiyet almıştı.

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