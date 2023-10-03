Haberler Konyaspor Konyaspor'dan hakem Arda Kardeşler'e tepki!

Konyaspor'dan hakem Arda Kardeşler'e tepki!

Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmet Güzel, Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'in skoru doğrudan etkilediğini söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 16:44
Konyaspor'dan hakem Arda Kardeşler'e tepki!

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, Beşiktaş ile yaptıkları maçın hakemi Arda Kardeşler'in karşılaşmanın skorunu doğrudan etkilediğini belirtti.

Mahmut Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'e yönelik kulüp yönetiminin eleştirilerini sürdürdü.

Arda Kardeşler'in aldığı kararların, karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade eden Güzel, şunları kaydetti:

"Pazar gün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler bize göre net olarak ifade etmek gerekirse maçın skorunu etkilemiştir. Pozisyonu tekrar izleyenler açıkça görmüştür, Beşiktaşlı sporcu Aboubakar bile top eline değince duraksadı, o bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Fakat hakem Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı ve oyunu devam ettirdi. Pazar gün penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz. Daha dramatik olan VAR'ın devreye girmemesi oldu. Meselenin özünde yine Arda Kardeşler'in çalmadığı penaltı düdüğü var. Penaltı pozisyonu takımımızın maalesef tüm motivasyonunu yerle bir etti. Hakemlerin kararları takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor'un da tek istediği adalet."

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz da sakatlığı süren golcü oyuncusu Cikalleshi'nin Hatayspor maçında sahada olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

DİĞER
TV 8.5 CANLI İZLE EKRANI! 2 Ekim 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi TV8,5 frekans bilgileri ve canlı yayın linki burada!
Başkan Erdoğan'dan Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tüm sorunları çözeceğiz
Konya aynı 11’le çıktı
HAMSİ KUŞU TARİFİ | Hamsi kuşu nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
KAZ TİRİDİ TARİFİ | Kaz tiridi nasıl yapılır?
KAYGANA TARİFİ | Kaygana nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri, püf noktaları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan Arda Kardeşler'e tepki! Konyaspor'dan Arda Kardeşler'e tepki! 16:44
Kayserispor evinde kaybetmiyor Kayserispor evinde kaybetmiyor 16:17
Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 15:47
G.Saray Manchester United deplasmanında! G.Saray Manchester United deplasmanında! 15:29
Pereira La Liga yolcusu! İşte yeni takımı Pereira La Liga yolcusu! İşte yeni takımı 15:19
Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi 15:14
Daha Eski
PFDK kararını verdi! Mendy'nin cezası... PFDK kararını verdi! Mendy'nin cezası... 15:08
Porto - Barcelona maçı ne zaman? Porto - Barcelona maçı ne zaman? 15:07
Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 15:00
Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? 14:53
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? 14:42
Mata'dan ManU'ya uyarı! "G.Saray..." Mata'dan ManU'ya uyarı! "G.Saray..." 14:35