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Konyaspor'da Morgan Schneiderlin ile yollar ayrıldı

Son dakika transfer haberleri... Konyaspor, 10 gün önce transfer ettiği Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 15:53
Konyaspor'da Morgan Schneiderlin ile yollar ayrıldı

Konyaspor, geçtiğimiz günlerde transfer edilen Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini ve karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.

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