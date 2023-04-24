Haberler Konyaspor Konyaspor'dan sert açıklama! Adana Demirspor maçında...

Konyaspor'dan sert açıklama! Adana Demirspor maçında...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, Adana Demirspor'la oynadıkları ve 2-1 mağlup olduğu maçla ilgili bir açıklama metni yayınladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 14:37
Konyaspor'dan sert açıklama! Adana Demirspor maçında...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, hafta içinde oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçında aleyhlerine verilen penaltı kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Konyaspor açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadığımız Adana Demirspor maçının 'VAR' kayıtlarının açıklanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Müsabakada Sarper Barış Saka'nın vermiş olduğu penaltı kararı ve VAR'da görevli Alper Çetin'in bu karara sessiz kalması spor kamuoyunda infiale neden olmuştur.

TFF'nin şeffaflık anlayışı gereği VAR kayıtlarını açıklaması isabetli olacaktır. Adaleti sadece sesi çok çıkanların değil, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere futbolumuzun gelişimi için istiyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada 'dinlendirilecek hakemler' ifadesi yer almaktadır. Bu hakemlerin, tarafımıza bildirilmesini ve aynı zamanda kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Tartışmaların son bulması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına bu konunun açığa kavuşturulmasını ivedilikle bekliyoruz.

Hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, sıkıntıların giderilmeyeceği ayyuka çıkmıştır. Bu kapsamda futbolumuzdaki yenilikçi bir yapının her zaman destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

DİĞER
Evliliklerinde bir yılı devirdiler! Seda Sayan'ın romantik paylaşımına genç eşi Çağlar Ökten'den yanıt gecikmedi!
TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...
Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı!
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa'ya evinde soğuk duş!
Kasımpaşa'ya odaklanın
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi 2023 canlı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı! G.Saray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı! 14:43
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 14:42
Konyaspor'dan sert açıklama! Adana Demirspor... Konyaspor'dan sert açıklama! Adana Demirspor... 14:36
Menajerler Fırtına'ya o isimleri önerdi! Menajerler Fırtına'ya o isimleri önerdi! 14:18
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında... F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında... 13:05
Daha Eski
F.Bahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:25
Fırtına skoru koruyamıyor! Fırtına skoru koruyamıyor! 12:24
F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı 12:19
İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! 12:12
Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! 11:52
Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? 11:41