Konya'dan müthiş dönüş!

Süper Lig'de haftanın açılış maçı Konya'da büyük bir sürprize sahne oldu. Konyaspor, yeni teknik direktörü Stanojevic'le, 3-0 hükmen galip sayıldıkları Hatayspor maçı hariç ilk galibiyetini lider Galatasaray karşısında aldı. Karşılaşmada Rashica'nın golüyle mağlup duruma düşen yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda büyük bir direnç örneği sergileyip, ligin dengelerini değiştirecek önemli bir galibiyetin altına imza attı. Yine hükmen galip sayıldığı Hatayspor mücadelesi sayılmazsa 5 maçtır gol de atamayan Anadolu Kartalı, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 2 gollü galibiyetle kötü gidişata son verip taraftarını da sevindirdi.



PAZ'DAN İKİ ASİST, İLKLERİN MAÇI OLDU

İkinci yarıda oyunda dengeleri değiştiren isim ise Bruno Paz oldu. 33'te sakatlanan Bouchalakis'in yerine oyuna giren Bruno Paz, 2 asistle yıldızlaştı. Önce 62'de savunma arkasına attığı pasta, Soner sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya beraberliği getirdi. Ardından 90+3'te sol kanattan ceza yayına doğru gönderdiği topta, bu sefer 79'da Mahir Emreli'nin yerine giren Oğulcan, şık bir vuruşla galibiyeti ilan etti. Maçın hikayesini yazan bu üçlü, lider Galatasaray karşısında bu sezon ilkleri de yaşadı. Paz, ilk asistlerini, Soner ve Oğulcan da ilk gollerini attı.



Sehic'ten 6 kurtarış

Konyaspor'un Galatasaray galibiyetinde, kaleci İbrahim Sehic'in de payı büyüktü. Anadolu Kartalı'nın 34 yaşındaki Boşnak eldiveni, Galatasaray'a bir kez geçit verirken, 6 kurtarış yaparak galibiyete büyük bir katkı sağladı.