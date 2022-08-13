Ikpeazu imzalıyor

Konyaspor, İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'dan kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki Uganda asıllı İngiliz golcü Uche Ikpeazu'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Önceki gün Konya'ya gelen ve Konferans Ligi'ndeki Vaduz maçını seyreden tecrübeli santrfor, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Geçen sezon Wycombe'den Middlesbrough'ya transfer olan Ikpeazu, 22 maçta forma giydikten sonra devre arasında Cardiff City'e kiralandı. Toplamda 35 maça çıkan 1.90 boyundaki forvet, 6 gol ve 1 asist kaydetti.