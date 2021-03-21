Konyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Konyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Konyaspor, zorlu maçtan üç puanla ayrılarak alt sıralardan iyice uzaklaşmak istiyor. Hafta içi kupada Antalyaspor'a elenen Alanyaspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları için iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.





KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.