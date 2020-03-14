Bülent Korkmaz'dan VAR tepkisi! "Hata lüksü yok" - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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'dan VAR tepkisi! "Hata lüksü yok"

Bülent Korkmaz'dan VAR tepkisi! "Hata lüksü yok"

'in 25'inci haftasında ligin alt sıralarında yer alan İttifak Holding sahasında 'yi konuk etti. Yeşil-beyazlılar seyircisiz oynanan maçı Bajic'in attığı şık golle 1-0 kazandı ve kritik bir galibiyete imza attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü , "'nin kafa şutunda çizgiyi geçen pozisyon gol oldu bence. Bu maç şampiyonluk maçı olsa ne olacaktı? Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz, hata yapma lüksü yok" ifadelerini kullandı.

'in 26. haftasında İttifak Holding , 9 kişi kaldığı maçta sahasında 'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da teknik direktör maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Bülent Korkmaz'ın sözleri...

"Oyuncularımı kutluyorum. 11'e 11 oyunda Fenerbahçe'nin pozisyonu yoktu, 9 kişi kaldıktan sonra karambole döndü. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan gol yemeden maçı kazandık, böylesi daha önemli oldu. Başkanımız ve yönetime teşekkürler, maddi ve manevi büyük destek veriyorlar. Seyircisiz oynanmasa belki bu maç 40 bin kişi olacaktı. Konyaspor taraftarının enerjisini, sinerjisini hissettik"

"VAR'IN HATA LÜKSÜ YOK"

"Skubic'in pozisyonu ve 'nin kafa şutunda çizgiyi geçen pozisyon gol oldu bence. Bu maç şampiyonluk maçı olsa ne olacaktı? Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz, hata yapma lüksü yok"

"SONUÇ ALMAK ÖNEMLİ"

"Önemli olan bundan sonrasını getirebilmek. 'da Fenerbahçe'yi yendikten sonra 4 maçta 4 mağlubiyet aldık. Bu maça kadar sonucu alamıyorduk, şimdi sonucu almak da önemliydi."

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 22:59
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