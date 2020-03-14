Bülent Korkmaz'dan VAR tepkisi! "Hata lüksü yok"
Süper Lig'in 25'inci haftasında ligin alt sıralarında yer alan İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeşil-beyazlılar seyircisiz oynanan maçı Bajic'in attığı şık golle 1-0 kazandı ve kritik bir galibiyete imza attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Ömer Ali'nin kafa şutunda çizgiyi geçen pozisyon gol oldu bence. Bu maç şampiyonluk maçı olsa ne olacaktı? Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz, hata yapma lüksü yok" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Bülent Korkmaz'ın sözleri...
"Oyuncularımı kutluyorum. 11'e 11 oyunda Fenerbahçe'nin pozisyonu yoktu, 9 kişi kaldıktan sonra karambole döndü. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan gol yemeden maçı kazandık, böylesi daha önemli oldu. Başkanımız ve yönetime teşekkürler, maddi ve manevi büyük destek veriyorlar. Seyircisiz oynanmasa belki bu maç 40 bin kişi olacaktı. Konyaspor taraftarının enerjisini, sinerjisini hissettik"
"VAR'IN HATA LÜKSÜ YOK"
"Skubic'in pozisyonu ve Ömer Ali'nin kafa şutunda çizgiyi geçen pozisyon gol oldu bence. Bu maç şampiyonluk maçı olsa ne olacaktı? Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz, hata yapma lüksü yok"
"SONUÇ ALMAK ÖNEMLİ"
"Önemli olan bundan sonrasını getirebilmek. Antalya'da Fenerbahçe'yi yendikten sonra 4 maçta 4 mağlubiyet aldık. Bu maça kadar sonucu alamıyorduk, şimdi sonucu almak da önemliydi."
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 22:59
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