Konyasporlu Levan Shengelia: Önemli olan takımın başarısı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Konyasporlu : Önemli olan takımın başarısı

Konyasporlu Levan Shengelia: Önemli olan takımın başarısı

İttifak Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu , maçıyla birlikte yeniden bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

'in 25'inci haftasında deplasmanda 'a konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Shengelia, " maçından aldığımız sonuçtan memnun değiiliz. Ama yeni hoca grubumuzla birlikte daha çok çalışıp, elimizden geldiğince iyi sonuçlar almak için çaba sarf edeceğiz. Bildiğiniz gibi düşüşümüzü Malatyaspor maçından sonra yaşamıştık. Tekrardan Malatyaspor maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız. Buna gerçekten gönülden inanıyorum. Yeni Malatyaspor maçı bizim kendi açımızdan, çıkışımız açısından, zihinsel olarak da bizim için çok önem taşıyan bir maç olacak."dedi. Kendi performansını da değerlendiren Shengelia, "Önemli olan takımın başarısı. Takımın başarısı ile birlikte futbolcuların performansları da ortaya çıkıyor. Bu yüzden şu anda takımın başarısını düşünüyorum. Kendi performansımla ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim" diye konuştu.

  1. 04.03.2020
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