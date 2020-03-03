Diriliş Kayseri
Göz-Göz’ü Mesanovic ile yıkan Kayseri, yenilmezlik serisini dört maça çıkarttı.
Ligin dibinden çıkmak isteyen Kayserispor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 70. dakikasında Mesanovic, takımını öne geçirdi: 1-0. Kalan sürede gol olmayınca yenilmezlik serisini dört maça çıkartan Kayseri, 19 puana yükseldi. 5 maçlık serisi son bulan Göz-Göz ise 34 puanda kaldı.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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