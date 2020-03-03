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03 Mart 2020, Salı
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Diriliş

Diriliş Kayseri

Göz-Göz’ü Mesanovic ile yıkan , yenilmezlik serisini dört maça çıkarttı.

Ligin dibinden çıkmak isteyen , evinde 'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 70. dakikasında Mesanovic, takımını öne geçirdi: 1-0. Kalan sürede gol olmayınca yenilmezlik serisini dört maça çıkartan , 19 puana yükseldi. 5 maçlık serisi son bulan Göz-Göz ise 34 puanda kaldı.
  1. 3.3.2020
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