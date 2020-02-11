Konya’da üç aday
Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör adaylarını belirledi.
Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük adaylarını belirledi. İlk olarak Ünal Karaman'la görüşecek yeşil-beyazlılar, anlaşma sağlamaması halinde alternatiflere yönelecek. Listede, Tolunay Kafkas ve Bülent Korkmaz gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi. Yeni hocanın bu hafta belli olması bekleniyor.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
- İşte Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i
- İşte Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler! Zirvede sürpriz isim
- Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi
- Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...
Konya’da üç aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.