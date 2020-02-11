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11 Şubat 2020, Salı
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’da üç aday

Konya’da üç aday

 Kocaman'la yollarını ayıran , teknik direktör adaylarını belirledi.

Kocaman'la yollarını ayıran , teknik direktörlük adaylarını belirledi. İlk olarak 'la görüşecek yeşil-beyazlılar, anlaşma sağlamaması halinde alternatiflere yönelecek. Listede, ve gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi. Yeni hocanın bu hafta belli olması bekleniyor.
  1. 11.2.2020
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