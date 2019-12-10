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10 Aralık 2019, Salı
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’da moraller bozuk

Konyaspor’da moraller bozuk

 maçını da kazanamayan 'da moraller alt üst oldu. maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlılarda, ilk 11'de oynayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, takımda hiç kimsenin ağzını bıçak açmaması dikkatlerden kaçmadı.

maçını da kazanamayan 'da moraller alt üst oldu. maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlılarda, ilk 11'de oynayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, takımda hiç kimsenin ağzını bıçak açmaması dikkatlerden kaçmadı.
  1. 10.12.2019
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