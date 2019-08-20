Miya'da son tur
Evinde? Ankaragücü beraberliğiyle morali bozulan Konyaspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Basın Sözcüsü Güven Öten, "4 isimle temas halindeyiz, teklif yaptık bekliyoruz" diye müjde verdi.
Evinde Ankaragücü beraberliğiyle morali bozulan Konyaspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Basın Sözcüsü Güven Öten, "4 isimle temas halindeyiz, teklif yaptık bekliyoruz" diye müjde verdi. Hırvatistan'da Gorica'da oynayan Farouk Miya transferinde sona geldiklerini belirten Öten, "4 farklı isme teklif yaptık, gelecek cevapları bekliyoruz. Bu 4 isim de hücumcu ve yabancı. Kanat, forvet ve 10 numara pozisyonlarında görev alıyor bu isimler. Görüşeceğiz ve en uygun olanını kadromuza katacağız" bilgisini verdi.
KONYA ARA VERMEDİ
Evinde A.Gücü'yle berabere kalan Konyaspor, şampiyon G.Saray'yla deplasmandaki maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Maçta forma giyenler yenileme yaparken, diğerleri idmanın tamamında çalıştı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Miya'da son tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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