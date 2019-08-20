Miya'da son tur

Evinde Ankaragücü beraberliğiyle morali bozulan Konyaspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Basın Sözcüsü Güven Öten, "4 isimle temas halindeyiz, teklif yaptık bekliyoruz" diye müjde verdi. Hırvatistan'da Gorica'da oynayan Farouk Miya transferinde sona geldiklerini belirten Öten, "4 farklı isme teklif yaptık, gelecek cevapları bekliyoruz. Bu 4 isim de hücumcu ve yabancı. Kanat, forvet ve 10 numara pozisyonlarında görev alıyor bu isimler. Görüşeceğiz ve en uygun olanını kadromuza katacağız" bilgisini verdi.

KONYA ARA VERMEDİ

Evinde A.Gücü'yle berabere kalan Konyaspor, şampiyon G.Saray'yla deplasmandaki maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Maçta forma giyenler yenileme yaparken, diğerleri idmanın tamamında çalıştı.