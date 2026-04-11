Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Onuachu'nun sakatlanması...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi bordo-mavilelerde Teknik Direktör Fatih Tekke, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının maç önü sözleri...

"EN ZOR MAÇLARDAN BİR TANESİ"

"Son periyodun en zor maçlarından bir tanesi. Dün itibarıyla Onuachu'nun sakatlanması bizi üzdü. Beklenmedik şeylerin olduğu bir hafta geçirdik. 6 maçın en zoru dedim, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değil. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bugün hak ederek bir galibiyet elde ederiz."