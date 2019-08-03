Anicic resmen Konyaspor'da
Konyaspor, Kazakistan'ın Astana takımından Boşnak savunmacı Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anicic, geçen sezon Astana'da oynadığı 27 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Konyaspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil-beyazlılar, Kazakistan'ın Astana takımından Boşnak savunmacı Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 14 numaralı formayı giyecek 29 yaşındaki oyuncu, taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti. Anicic, geçen sezon Astana'da oynadığı 27 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Anicic resmen Konyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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