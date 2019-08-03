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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Anicic resmen 'da

Anicic resmen Konyaspor'da

, Kazakistan'ın Astana takımından Boşnak savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anicic, geçen sezon Astana'da oynadığı 27 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Konyaspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil-beyazlılar, Kazakistan'ın Astana takımından Boşnak savunmacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 14 numaralı formayı giyecek 29 yaşındaki oyuncu, taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti. Anicic, geçen sezon Astana'da oynadığı 27 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.


  1. 3.8.2019
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