"Son 6 maçımızı kaybetmedik performansımız çok iyi"
13 Şubat 2019, Çarşamba
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"Son 6 maçımızı kaybetmedik performansımız çok iyi"

"Son 6 maçımızı kaybetmedik performansımız çok iyi"

Atiker Konyasporlu futbolcu , 'in 22. haftasında ile yapacakları maçta, son haftalarda ortaya koydukları etkili performansı sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Evkur 'la 1-1 berabere kaldıkları maçta rakibe gol pozisyonlarında çok fırsat vermediklerini belirterek, "Başarılı bir takımız. Başarımızın devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Filipovic, 'de hafta sonu ile yapacakları maça ilişkin de "Fenerbahçe ligimizin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Kendileri lige iyi başlamadılar ama şu anda çıkış içindeler ve çıkış arıyorlar. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcisi Zenit ile oynadığı maçında da iyi bir performans sergiledi. Tabii biz de son 6 maçımızı kaybetmedik. Çok iyi bir performans sergiliyoruz. Fenerbahçe maçında da iyi bir performans sergileyip puan ya da puanlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANTRENMAN
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve topla oyunun ardından futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmadı.

  1. 13.2.2019 17:11
  2. Güncelleme: 13.2.2019 19:12
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