Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

'in 22'nci haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak , bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular aktif dinlenme yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ve toplu oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İdmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Selim Ay ve Mücahit Can Akçay ise topla oyun ve çift kalede yer almadı.

  1. 12.2.2019 20:27
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