Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular aktif dinlenme yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ve toplu oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
İdmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Selim Ay ve Mücahit Can Akçay ise topla oyun ve çift kalede yer almadı.
- 12.2.2019 20:27
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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