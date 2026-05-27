UEFA Konferans Ligi final maçına taraftarlardan yoğun ilgi

İngiliz ve İspanyol futbolseverler, Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak final öncesinde şehrin en ünlü meydanı Marktplatz'da (Pazar Meydanı) kurulan taraftar bölgesinde toplandı.

Takımlarının Avrupa'da oynayacağı ilk final maçının heyecanını yerinde yaşamak isteyen iki ekibin taraftarları; forma, atkı ve bayraklarla alandaki restoranları doldurdu.

Günün erken saatlerinde meydana gelen futbolseverler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maç saati yaklaşırken sayısı artan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan çevrede olumsuz bir durum yaşanmaması adına Alman polisinin önlemler aldığı gözlendi.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi final maçı, 27 Mayıs Çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak.