CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Crystal Palace-Rayo Vallecano CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final Maçı CANLI

Crystal Palace-Rayo Vallecano CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final Maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun en büyüğü, Almanya'da oynanan finalle belli oluyor. Tarihlerinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibi Crystal Palace ve İspanyol futbolunun asi temsilcisi Rayo Vallecano, Almanya'nın Leipzig şehrinde kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın hem müzesine ilk Avrupa kupasını götüreceği hem de önümüzdeki sezon doğrudan UEFA Avrupa Ligi vizesi alacağı bu tarihi finale dair tüm detaylar netleşti. Crystal Palace-Rayo Vallecano maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 21:52
Crystal Palace-Rayo Vallecano CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final Maçı CANLI

Leipzig Stafyumu, iki köklü ama Avrupa vitrinine yabancı kulübün epik şampiyonluk mücadelesine sahne oluyor. Çeyrek finalde Fiorentina, yarı finalde ise Shakhtar Donetsk gibi takımları dize getirerek Leipzig biletini alan Crystal Palace, kulüp tarihinin bu en büyük maçında sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Turnuvanın 9 golle en golcü ismi olan Ismaïla Sarr ve hücumun ana kulesi Jean-Philippe Mateta, İngilizlerin bu akşam kupayı Londra'ya getirmek için en güvendiği silahlar konumunda. Diğer tarafta ise Rayo Vallecano var. Genç teknik adam Inigo Perez önderliğinde muazzam bir kenetlenme hikayesi yazan İspanyol ekibi, yarı finalde Strasbourg'u eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. Vallecano, Isi Palazon liderliğindeki yaratıcı hücum hattıyla İngiliz devini devirip tarihinin ilk Avrupa zaferini Madrid sokaklarında kutlamayı amaçlıyor.

Crystal Palace-Rayo Vallecano maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO MAÇI 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Riad, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Yeremy Pino, Mateta.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Garcia, Isi Palazon, De Frutos, Alemao.

Crystal Palace-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi final karşılaşması kapsamındaki Crystal Palace-Rayo Vallecano maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü oynanıyor.

Crystal Palace-Rayo Vallecano MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'da kupanın sahibini belirleyen tarihi randevu, Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

Crystal Palace-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa'da yılın en anlamlı finallerinden biri olan bu dev maç, Türkiye'de canlı olarak TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilir.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı
Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünde çifte bayram coşkusu! AK Parti duyurdu: Başkan Erdoğan İstanbullularla buluşacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor
F.Bahçe ve G.Saray'a büyük müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı 21:32
Anadolu Efes seride öne geçti Anadolu Efes seride öne geçti 20:44
Eczacıbaşı Dynavit transferi açıkladı! Eczacıbaşı Dynavit transferi açıkladı! 19:31
Barcelona ayrılığı duyurdu! Barcelona ayrılığı duyurdu! 19:27
Milliler İtalya'da hazırlık maçları yapacak Milliler İtalya'da hazırlık maçları yapacak 19:14
Leao'dan şok transfer kararı! Leao'dan şok transfer kararı! 18:46
Daha Eski
Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü turda! Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü turda! 18:12
G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor 18:07
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik 16:43
G.Saray'da Sara gelişmesi! 35 milyon euro… G.Saray'da Sara gelişmesi! 35 milyon euro… 16:43
Chibuike Nwaiwu baba oldu Chibuike Nwaiwu baba oldu 16:17
İngiltere'de sezonun teknik direktörü Arteta! İngiltere'de sezonun teknik direktörü Arteta! 16:16