Crystal Palace-Rayo Vallecano CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final Maçı CANLI

Leipzig Stafyumu, iki köklü ama Avrupa vitrinine yabancı kulübün epik şampiyonluk mücadelesine sahne oluyor. Çeyrek finalde Fiorentina, yarı finalde ise Shakhtar Donetsk gibi takımları dize getirerek Leipzig biletini alan Crystal Palace, kulüp tarihinin bu en büyük maçında sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Turnuvanın 9 golle en golcü ismi olan Ismaïla Sarr ve hücumun ana kulesi Jean-Philippe Mateta, İngilizlerin bu akşam kupayı Londra'ya getirmek için en güvendiği silahlar konumunda. Diğer tarafta ise Rayo Vallecano var. Genç teknik adam Inigo Perez önderliğinde muazzam bir kenetlenme hikayesi yazan İspanyol ekibi, yarı finalde Strasbourg'u eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. Vallecano, Isi Palazon liderliğindeki yaratıcı hücum hattıyla İngiliz devini devirip tarihinin ilk Avrupa zaferini Madrid sokaklarında kutlamayı amaçlıyor.

Crystal Palace-Rayo Vallecano maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO MAÇI 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Riad, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Yeremy Pino, Mateta.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Garcia, Isi Palazon, De Frutos, Alemao.

Crystal Palace-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi final karşılaşması kapsamındaki Crystal Palace-Rayo Vallecano maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü oynanıyor.

Crystal Palace-Rayo Vallecano MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'da kupanın sahibini belirleyen tarihi randevu, Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

Crystal Palace-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa'da yılın en anlamlı finallerinden biri olan bu dev maç, Türkiye'de canlı olarak TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilir.