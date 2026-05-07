Ziraat Türkiye Kupası
Strasbourg-Rayo Vallecano maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Strasbourg, Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Madrid'deki ilk randevuyu Alexandre Zurawski'nin golüyle 1-0 kazanan Rayo Vallecano, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıracak. Fransa temsilcisi ise ateşli taraftarı önünde en az iki farklı kazanarak turu geçmeyi, tek farklı galibiyetle ise maçı uzatmalara taşımayı hedefliyor. Peki, Strasbourg-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 10:20
Konferans Ligi'nde finalin kapısı Stade de la Meinau'da aralanıyor. Ev sahibi Strasbourg, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa yarı finali oynamanın heyecanını yaşarken, Madrid'de alınan 1-0'lık yenilginin rövanşına kilitlenmiş durumda. İlk maçta rakiplerine isabetli şut şansı vermeyen ancak bir korner organizasyonunda kalesini gole kapatamayan Fransız ekibi, bu kez taraftar desteğiyle hücumda daha üretken olmayı planlıyor. Teknik direktör Gary O'Neil'ın öğrencileri, çeyrek finalde Mainz karşısında yaptıkları geri dönüşün bir benzerini Rayo Vallecano karşısında da sergileyerek 27 Mayıs'taki Leipzig finaline bilet almayı hedefliyor. Konuk ekip tarafında ise tarih yazma arzusu zirvede. İlk maçta galibiyete uzanan İspanyol temsilcisi, tek gollü avantajıyla Fransa topraklarına ayak basıyor. Vallecas semtinden yükselen bu Avrupa rüyasını gerçeğe dönüştürmek isteyen Rayo, savunma disiplinini elden bırakmadan hızlı hücumlarla fişi çekmek niyetinde. İşte Strasbourg-Rayo Vallecano maçının detayları!

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Strasbourg-Rayo Vallecano maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade De La Meinau'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Strasbourg-Rayo Vallecano maçı canlı izle | TRT Tabii Spor 2

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Penders; Hogsberg, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Ouattara, El Mourabet; Moreira, Nanasi, Godo; Enciso

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Chavarria; Ciss, Palazon, Valentin, Lopez; De Frutos, Akhomach; Alemao

