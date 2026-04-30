Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Rayo Vallecano, kulüp tarihinin en büyük Avrupa sınavına Strasbourg karşısında çıkıyor. Çeyrek finalde AEK Atina’yı elemeyi başaran İspanyol ekibi, taraftarı önünde ilk Avrupa finali yolunda avantajlı bir skor arıyor. Gary O'Neil yönetimindeki Strasbourg ise çeyrek finalde Mainz karşısında sergilediği müthiş geri dönüşün moraliyle Madrid deplasmanında final kapısını aralamak istiyor. Peki, Rayo Vallecano - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında son dört takım sahne alıyor. Teknik direktör Inigo Perez yönetiminde sezonun sürprizine imza atan Rayo Vallecano, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı final oynama başarısı gösterdi. Hafta sonu ligde Real Sociedad karşısında 3-1 geriden gelerek 3-3'lük beraberliği kurtaran Madrid ekibi, Vallecas'ın kendine has atmosferini kullanarak rakibini baskı altına almayı hedefliyor. Misafir ekip RC Strasbourg ise Fransa'yı Avrupa'da gururla temsil etmeye devam ediyor. Liam Rosenior'un Chelsea'ye gidişinin ardından göreve gelen Gary O'Neil yönetiminde vites yükselten Fransız ekibi, grup aşamasını lider bitirdikten sonra eleme turlarında da gücünü kanıtladı. Tıpkı rakibi gibi hafta sonu ligde 2-0 geriye düştüğü maçta Lorient'i 3-2 mağlup ederek inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Strasbourg, bu yüksek öz güvenle İspanya'ya geliyor. İşte Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçının detayları!

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali kapsamındaki Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Rayo Vallecano-RC Strasbourg maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Sporting Braga-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Rayo Vallecano-Strasbourg MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2👈

Rayo Vallecano-RC Strasbourg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Valentin, U. Lopez; Akhomach, Palazon, F. Perez; De Frutos

RC Strasbourg: Penders; Ouattara, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; Oyedele, El Mourabet; Yassine, Nanasi, Godo; Enciso

