CANLI İZLE | Mainz 05-Sigma Olomouc maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımların belli olacağı kritik haftada Mainz 05 ve Sigma Olomouc, Almanya'da karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Nadiem Amiri ve Silas gibi önemli isimlerin yokluğunda, hücum hattında Phillip Tietz'in sergileyeceği performans turun kaderini belirleyecek. İlk maçta rakibine sadece tek bir isabetli şut şansı tanıyan Mainz savunması, sahasındaki atmosferi kullanarak kalesini yine gole kapatmak niyetinde. Konuk ekip Sigma Olomouc cephesinde ise teknik direktörün taktiksel disiplini ve Antonin Rusek'in kontra ataklardaki hızı, Alman temsilcisi için en büyük tehdit olarak görülüyor. Kazananın adını son 8 takım arasına yazdıracağı bu zorlu 90 dakikada hata payı oldukça düşük. İşte Mainz 05-Sigma Olomouc maçının detayları...

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşı kapsamındaki Mainz 05-Sigma Olomouc maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği MEWA Arena'daki kritik mücadele TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Mvumpa

Sigma Olomouc: Koutny; Sylla, Slavicek, Elbel; Sip, Beran, Barath, Lurvink; Sturm, Rusek; Sejk