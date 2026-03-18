CANLI İZLE | Mainz 05-Sigma Olomouc maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

CANLI İZLE | Mainz 05-Sigma Olomouc maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Alman ekibi Mainz 05, Çekya temsilcisi Sigma Olomouc’u Mewa Arena’da konuk ediyor. Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda sergilediği baskılı oyuna rağmen aradığı golü bulamayan ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan Urs Fischer’in öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek çeyrek final biletini almayı hedefliyor. Diğer yanda ise Tomas Janotka önderliğinde sürpriz bir sonuç arayan Sigma Olomouc, savunma disiplinini koruyarak dev rakibini turnuva dışına itmenin planlarını yapıyor. Bundesliga’da son hafta Werder Bremen’i 2-0 mağlup ederek moral depolayan ev sahibi ekip, bu ivmeyi Avrupa’ya taşımak istiyor. Peki Mainz 05-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 15:32
Mainz 05-Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımların belli olacağı kritik haftada Mainz 05 ve Sigma Olomouc, Almanya'da karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Nadiem Amiri ve Silas gibi önemli isimlerin yokluğunda, hücum hattında Phillip Tietz'in sergileyeceği performans turun kaderini belirleyecek. İlk maçta rakibine sadece tek bir isabetli şut şansı tanıyan Mainz savunması, sahasındaki atmosferi kullanarak kalesini yine gole kapatmak niyetinde. Konuk ekip Sigma Olomouc cephesinde ise teknik direktörün taktiksel disiplini ve Antonin Rusek'in kontra ataklardaki hızı, Alman temsilcisi için en büyük tehdit olarak görülüyor. Kazananın adını son 8 takım arasına yazdıracağı bu zorlu 90 dakikada hata payı oldukça düşük. İşte Mainz 05-Sigma Olomouc maçının detayları...

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşı kapsamındaki Mainz 05-Sigma Olomouc maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği MEWA Arena'daki kritik mücadele TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 5

Mainz 05-Sigma Olomouc MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Mvumpa

Sigma Olomouc: Koutny; Sylla, Slavicek, Elbel; Sip, Beran, Barath, Lurvink; Sturm, Rusek; Sejk

İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Bakan Gürlek işaret etti TAKVİM açıklıyor! CHP'nin turpundan "Böcek" çıktı: Benzinlikte 'İmamoğlu SİSTEM'ine 30 milyon TL adaylık rüşveti
