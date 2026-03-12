Lech Poznan-Shakhtar Donetsk maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Polonya'nın köklü kulübü Lech Poznan, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağında zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor. Grup aşamalarındaki performansıyla 10 puan toplayan ve 11. basamakta yer bulan Poznan ekibi, bu kez 13 puanla organizasyonun iddialı takımlarından biri olan 6. sıradaki Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki ekibin de Avrupa arenasındaki deneyimi, bu eşleşmeyi turun en öngörülemez maçlarından biri haline getiriyor. Kendi seyircisi önünde hata yapmak istemeyen Lech Poznan, rövanş öncesi savunma disiplinini ön planda tutarken; Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk tecrübeli kadrosuyla deplasmanda galibiyet kovalayarak tur kapısını aralamayı hedefliyor. İşte Lech Poznan-Shaktar Donetsk maçının detayları...

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçındaki Lech Poznan-Shakhtar Donetsk mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI HANGİ KANALDA?

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk maçı, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 4

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan: Mrozek; Pereira, Monka, Milic, Gurgul; Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson; Ishak, Palma

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Henrique; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Gomes, Palmares; Traore