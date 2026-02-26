Lech Poznan-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lech Poznan, sahasında KuPS Kuopio'yu ağırlıyor. İlk maçta Polonya temsilcisi 2-0'lık üstünlük elde ederken, bu avantajı koruyarak son 16 aşamasına yükselmek istiyor. Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ise deplasmanda zorlu bir görev bekliyor ancak mucize peşinde koşacak. Avrupa kupalarında heyecan dorukta yaşanırken, iki takım arasındaki kritik mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECH POZNAN-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LECH POZNAN-KUPS KUOPIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Poznan Stadyumu'nda oynanacak Lech Poznan-KuPS Kuopio maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.