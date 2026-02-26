CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lech Poznan ile KuPS Kuopio karşı karşıya gelecek. İlk maçı Polonya temsilcisi Lech Poznan deplasmanda 2-0 kazanırken, ikinci maçı da üstün tamamlayıp turu geçen taraf olmak istiyor. Zorlu deplasmanda çıkış arayan Finlandiya ekibi ise bir üst tura yükselmenin yollarını arayacak. Peki, Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 18:10
Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lech Poznan-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lech Poznan, sahasında KuPS Kuopio'yu ağırlıyor. İlk maçta Polonya temsilcisi 2-0'lık üstünlük elde ederken, bu avantajı koruyarak son 16 aşamasına yükselmek istiyor. Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ise deplasmanda zorlu bir görev bekliyor ancak mucize peşinde koşacak. Avrupa kupalarında heyecan dorukta yaşanırken, iki takım arasındaki kritik mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECH POZNAN-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lech Poznan-KuPS Kuopio maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LECH POZNAN-KUPS KUOPIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Poznan Stadyumu'nda oynanacak Lech Poznan-KuPS Kuopio maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
MİT ve emniyetten ortak operasyon: İstanbul’da DHKP-C hücresi çökertildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 17:49
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 17:42
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor 17:38
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 15:03
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçından notlar! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçından notlar! 14:56
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 14:45
Daha Eski
Osimhen o ödüle aday gösterildi Osimhen o ödüle aday gösterildi 14:08
Celta Vigo-PAOK maçı hangi kanalda? Celta Vigo-PAOK maçı hangi kanalda? 13:54
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 13:07
Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! 09:50
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları! 09:55
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 10:19