Ziraat Türkiye Kupası
Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sigma Olomouc ile Lausanne Sports karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı ilk maçı kazanarak tur umutlarını ikinci maça taşımayı hedefleyen Sigma Olomouc, hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koyup, son 16 turu yolunda kritik avantajın sahibi olmak isteyen Lausanne Sports ise evinde oynayacağı rövanş maçına moralli çıkmayı hedefliyor. Peki, Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 18:20
Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sigma Olomouc ile Lausanne-Sport karşı karşıya geliyor. İlk maçın Çekya'da oynanacak olması, Sigma Olomouc adına önemli bir fırsat anlamı taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek tur umutlarını rövanşa güçlü bir şekilde taşımak istiyor. Lausanne cephesi ise deplasmanda etkili bir oyun sergileyip avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. İsviçre temsilcisi, son 16 yolunda kritik bir adım atarak kendi sahasında oynayacağı ikinci karşılaşmaya moralli çıkmayı hedefliyor. Peki, Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIGMA OLOMOUC-LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

SIGMA OLOMOUC-LAUSANNE SPORTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Andruv Stadyumu'nda oynanacak Sigma Olomouc-Lausanne Sports maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

