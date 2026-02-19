CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Noah-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Noah ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesi tur umutlarını sürdürmeyi amaçlayan Noah, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan AZ Alkmaar ise rövanş amçı öncesi son 16 turu kapılarını açmayı hedefliyor. Peki, Noah-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 20:21
Noah-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Noah ile AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahasında avantaj yakalamak isteyen Noah, güçlü rakibi karşısında hata payını minimuma indirmeyi hedefliyor. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyarak son 16 yolunda kapıyı aralamak istiyor. Rövanş öncesi üstünlüğü ele geçirmek isteyen konuk ekip, zorlu 90 dakikada kontrolü elinde tutmayı planlıyor. Peki, Noah-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NOAH-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Noah-AZ Alkmaar maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

NOAH-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Noah-AZ Alkmaar maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

