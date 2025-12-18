Sparta Prag-Aberdeen maçı detayları: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sparta Prag, evinde Aberdeen'i konuk edecek. Bus ezon tek mağlubiyetini, tek golle Rijeka karşısında alan Brian Priske'nin ekibi, ilk 8'deki yerini korumak için mutlak galibiyet hedefliyor. 33. sıradaki Aberdeen ise AEK Larnaca ve Noah ile beraberliğinden aldığı 2 puanı 5'e çıkarmanın peşinde. İşte Sparta Prag-Aberdeen maçı yayın bilgileri...

Sparta Prag-Aberdeen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Aberdeen maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Stadion na Letnej'deki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sparta Prag-Aberdeen MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag-Aberdeen maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Slovenya Futbool Federasyonu'ndan David Smajc düdük çalacak.

