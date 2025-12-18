CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Sparta Prag-Aberdeen maçı detayları: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag-Aberdeen maçı detayları: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi’nde üst tura doğrudan yükselme hesapları yapan Çekya devi Sparta Prag, İskoç temsilcisi Aberdeen’i Stadion na Letnej'de ağırlıyor. Lig aşamasında topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan ve ilk 8 içerisindeki yerini korumak isteyen ev sahibi ekip, seyircisi önünde hata yapmayarak galibiyet serisine bir yenisini eklemeyi hedefliyor. Konuk Aberdeen ise 2 puanla 33. sırada yer aldığı zorlu turnuvada, dev rakibi karşısında direnç göstererek prestijini korumak ve ilk galibiyetine imza atmanın yollarını arıyor. Peki Sparta Prag-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 18:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sparta Prag-Aberdeen maçı detayları: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag-Aberdeen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sparta Prag, evinde Aberdeen'i konuk edecek. Bus ezon tek mağlubiyetini, tek golle Rijeka karşısında alan Brian Priske'nin ekibi, ilk 8'deki yerini korumak için mutlak galibiyet hedefliyor. 33. sıradaki Aberdeen ise AEK Larnaca ve Noah ile beraberliğinden aldığı 2 puanı 5'e çıkarmanın peşinde. İşte Sparta Prag-Aberdeen maçı yayın bilgileri...

Sparta Prag-Aberdeen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Aberdeen maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Stadion na Letnej'deki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sparta Prag-Aberdeen MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag-Aberdeen maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Slovenya Futbool Federasyonu'ndan David Smajc düdük çalacak.

👈Sparta Prag-Aberdeen MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat!
Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI
DİĞER
Süper Lig'e güncelleme! Yıldız isimlerin değeri düştü...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde önemli açıklamalar
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi...
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Başakşehir maçı detayları! Galatasaray-Başakşehir maçı detayları! 18:04
Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! Fırtına'nın Alanya mesaisi başladı! 17:58
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 16:39
Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı! 15:32
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 14:41
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 14:38
Daha Eski
G.Saray'ın grubu belli oldu! G.Saray'ın grubu belli oldu! 14:12
Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI Gençlerbirliği-Bodrum FK | CANLI 13:28
Napoli-Milan maçı detayları Napoli-Milan maçı detayları 13:27
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 13:19
G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! 12:08
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 11:52