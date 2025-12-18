CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sigma Olomouc-Lech Poznan karşı karşıya: Maç ne zaman, hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Lech Poznan karşı karşıya: Maç ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde orta sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelede, Çekya temsilcisi Sigma Olomouc, Polonya ekibi Lech Poznan’ı konuk ediyor. Her iki takımın da 7'şer puanla yan yana dizildiği tabloda, 22. sıradaki ev sahibi ekip saha avantajını kullanarak rakibinin üzerine çıkmayı ve ilk 24 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Aynı puanla 20. sırada bulunan konuk Lech Poznan ise zorlu deplasmandan üç puanla dönerek konumunu garantilemek istiyor. Puan barajının birbirine çok yakın olduğu bu haftada, kazanan taraf rahat bir nefes alacak. Peki Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 16:32
Sigma Olomouc-Lech Poznan karşı karşıya: Maç ne zaman, hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin 6. haftasında orta sıraların ateşli rekabeti sahaya taşınıyor. Sigma Olomouc ile Lech Poznan, Andruv Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Son maçında Lincoln Red mağlubiyetiyle sarsılan ev sahibi ekip, bu kez 3 evinde 3 puanı hanesine yazdırmak ve ilk 24'te kalmanın peşinde. Polonyalı rakibi ise eleme hattının dibindeki konumundan sıyrılmak istiyor. İşte Sigma Olomouc-Lech Poznan maçının detayları...

Sigma Olomouc-Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Andruv Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sigma Olomouc-Lech Poznan MAÇI HANGİ KANALDA?

Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Patrik Kolaric düdük çalacak.

👈Sigma Olomouc-Lech Poznan MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

Arda Güler için bomba takas iddiası!
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi...
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık kararı! “Bana kulüp bul”
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
Beşiktaş'ta yıldız isim için görüşmeler başladı!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
