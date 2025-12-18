Sigma Olomouc-Lech Poznan karşı karşıya: Maç ne zaman, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sigma Olomouc-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin 6. haftasında orta sıraların ateşli rekabeti sahaya taşınıyor. Sigma Olomouc ile Lech Poznan, Andruv Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Son maçında Lincoln Red mağlubiyetiyle sarsılan ev sahibi ekip, bu kez 3 evinde 3 puanı hanesine yazdırmak ve ilk 24'te kalmanın peşinde. Polonyalı rakibi ise eleme hattının dibindeki konumundan sıyrılmak istiyor. İşte Sigma Olomouc-Lech Poznan maçının detayları...

Sigma Olomouc-Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Andruv Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Sigma Olomouc-Lech Poznan MAÇI HANGİ KANALDA?

Sigma Olomouc-Lech Poznan maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Patrik Kolaric düdük çalacak.

